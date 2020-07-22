Магадан, Магаданская область, , 11:28 — REGNUM В единый день голосования 13 сентября 2020 года жители Колымы изберут депутатов Магаданской областной Думы, городской Думы, Собраний представителей всех городских округов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной Думы.

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Сразу 10 избирательных кампаний стартуют на Колыме. Магаданская область — один из 11 регионов Дальнего Востока, где будет сформирован новый состав Заксобрания. По словам председателя Избирательной комиссии Магаданской области Николая Жукова, сложность будет в том, что выборы пройдут по разным правилам: в областную и городскую Думы по смешанной системе, в Собрания представителей округов — по мажоритарной системе.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля кандидатами на должность губернатора Брянской области стали Дмитрий Корнилов («Гражданская платформа») и Сергей Чернышов («Казачья партия Российской Федерации»). Сергею Маслову, выдвинутому региональным отделением Всероссийской политической партии «Интернациональная партия России», отказано в регистрации.