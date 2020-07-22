Москва, , 11:12 — REGNUM Готовимся к «человеческому» направлению детей в школу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля, об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин в Госдуме.

«В целом могу сказать, что в целом мы готовимся к нормальному 1 сентября, 20 августа будут приниматься окончательные решения по каждому из регионов», — заявил Мишустин.

По-разному сейчас складывается ситуация.

«Надеюсь, что мы минимизируем вынужденное дистанционное общение и нормально, по-человечески направим своих детишек в школу», — отметил глава правительства.