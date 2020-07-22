Москва, , 11:06 — REGNUM Госдума направит в Совфед около 80 законопроектов на обсуждение. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Валентина Ивановна Матвиенко присутствует, и мы уже обсуждали, что порядка 80 законопроектов мы передадим в Совет Федерации для последующего рассмотрения. У нас это будет серьезный итог работы», — заявил Володин.

Сегодня, 22 июля, в Госдуме проходит завершающее весеннюю сессию заседание, итоговое заседание Совфеда намечено на 24 июля.