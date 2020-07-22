Пекин, , 11:11 — REGNUM США должны немедленно отменить своё решение о прекращении работы в Хьюстоне генерального консульства КНР. Об этом заявил 22 июля официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на брифинге в Пекине.

Ван назвал требование в отношении генконсульства политической провокацией, которую США устроили в одностороннем порядке. Китай, подчеркнул он, решительно осуждает этот возмутительный и неоправданный шаг, который саботирует китайско-американские отношения.

Китайскую сторону 21 июля уведомили о необходимости закрыть консульство, уточнил дипломат и добавил, что диппредставительство работает в штатном режиме после того, как в американских СМИ появились сообщения о сожжении во дворе здания документов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.

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