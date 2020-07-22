Хабаровск, 22 июля 2020, 11:06 — REGNUM Вместо того чтобы устраивать митинги под окнами главы Хабаровского края, лучше стоит направить эти усилия на волонтёрство. Об этом сегодня, 22 июля, в ходе пешей прогулки до работы заявил врио губернатора региона Михаил Дегтярев. Видео он выложил в Instagram.
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Как сообщало ИА REGNUM, после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в регионе начались акции протеста в поддержку главы региона. Несанкционированные митинги проходили практически ежедневно.
Накануне, 21 июля, местные жители организовали митинг, выступив против назначенного на пост врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева. Недовольные у здания местного правительства. В ответ на это Дегтярев заявил, что, несмотря на негативный настрой жителей Хабаровска, он намерен завоевать их любовь и уважение.
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