Джакарта, , 10:54 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поручил отправить продовольственную помощь людям, пострадавшим от ливневых дождей и паводка на острове Сулавеси, сообщает Kompas.

В общей сложности 3000 продовольственных пакетов были символически переданы регенту округа Луву.

Известно, что каждый пакет продовольственной помощи состоит из пяти килограммов риса, одного литра растительного масла, одного килограмма сахара и упаковки чая.

Глава государства выразил глубокую скорбь по поводу гибели людей в результате стихийного бедствия.

Напомним, сильные дожди обрушились на индонезийскую провинцию Южный Сулавеси 13 июля 2020 года и вызвали наводнение, в результате чего жилые дома и общественные объекты оказались подтоплены, а подъездные пути заблокированы. В результате наводнения погибли 38 человек, 9 человек объявлены пропавшими без вести, 106 человек получили ранения. Наводнение также привело к эвакуации 14 483 человек.