Москва, , 10:51 — REGNUM Антикризисные меры правительства носят последовательный и системный характер. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме.

«Меры правительства носили последовательный, системный характер. Мы понимали, что нам нужно быстро преодолеть спад, вернуться к росту как экономики, так и реальных доходов граждан для достижения национальных целей развития. Мы приняли целую систему мер, которые были востребованы в критический момент и работали на перспективу. Действовали на основе чёткой стратегии, которая сегодня стала базой для общенационального плана действий», — заявил Мишустин.

В неё вошли как антикризисные меры, которые продолжат действовать в 2021 году, так и новые шаги, направленные на восстановление занятости и доходов населения.

«Нужно усилить устойчивость экономики и системы здравоохранения к рискам, которые могут возникнуть в будущем. Мы обязаны обеспечить экономический рост, и реальные денежные доходы населения должны стабильно расти. При этом, как я уже говорил, нашим приоритетом остаётся борьба с бедностью», — указал премьер-министр.