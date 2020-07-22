Лондон, 22 июля 2020, 10:43 — REGNUM Отмывание российских денег не приветствуется в британской столице, заявил 22 июля, после публикации доклада о российском вмешательстве в британскую политику, министр транспорта Грант Шэппс 22 июля, сообщает Reuters.
Напомним, 21 июля в Великобритании был опубликован доклад о так называемом вмешательстве России во британские внутриполитические процессы, такие как выборы и референдуму. Российский МИД отверг выдвигаемые официальным Лондоном обвинения, назвав их проявлением русофобии.