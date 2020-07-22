22 июля 2020 | Время чтения 4 мин

В США обозначила себя альтернатива экуменическому диалогу Франциску и Варфоломея. Это говорит о том, что папе и патриарху жарко дышат в спину преемники. Виден и намек на то, что отныне главные религиозные вопросы будут решаться в Соединенных Штатах, а не Риме и Стамбуле.

Станислав Стремидловский, , 10:41 — REGNUM



Папу Франциска и патриарха Варфоломея припирают к стенке? ניר חסון Nir Hason

Священный синод Греческой православной архиепископии Америки (в юрисдикции Константинопольского патриархата) призвал всех верных соблюсти пятницу, 24 июля, как «День скорби и явного горя». В этот день, как ранее сообщалось, в бывшем соборе Святой Софии — музее Айя-София в Стамбуле должна пройти первая после преобразования его снова в мечеть мусульманская служба. Синод просит все церкви звонить «в плаче в свои колокола», приспустить флаги, а пятничным вечером читать в храмах акафист «пятой пятницы Великого поста» (речь идет о торжественной службе Похвалы Пресвятой Богородицы, на которой поется акафист Божией Матери в честь защиты Константинополя, когда греки предстательством Богородицы одержали победу над агарянами).

Сама по себе решение архиепископии вполне логично. Интригу здесь создает то, что к призыву объявить 24 июля «Днем скорби и явного горя» неформально присоединилась Конференция католического епископата США (USCCB). 21 июля в официальном блоге USCCB появился твит, в котором пересказывалось постановление Священного синода Греческой православной архиепископии Америки. Отметим, что 14 июля председатель Конференции католического епископата США архиепископ Хосе Гомес и глава комитета USCCB по экуменическим и межрелигиозным вопросам епископ Джозеф Бамбера опубликовали заявление, в котором говорилось: «Мы присоединяемся к папе Римскому Франциску и нашим православным братьям и сестрам в изъявлении глубокой скорби по поводу указа президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о преобразовании собора Святой Софии в мечеть… От имени наших братьев-епископов в Соединенных Штатах мы настоятельно призываем президента отменить это ненужное и болезненное решение».

Однако известная на сегодня реакция понтифика заключается в сказанных им 12 июля слов: «Я думаю об Айя-Софии, и мне очень грустно». Предложение Эрдогану отменить свой указ при явном понимании, что он не пойдет на попятный — реакция более сильная и выходящая за границы, очерченные понтификом, равно как в наличии и проявленная скрытая солидарность с греческими американскими православными. Что бы это значило? Да, среди католиков Соединенных Штатов существует оппозиция нынешнему папе и его курсу. Причем, дело не только во внутренней католической повестке, но и внешней политике Святого престола. Но до сих пор критики были сосредоточены преимущественно на ватикано-китайских отношений, где Римская курия шагает не в ногу с Государственным департаментом США, Конгрессом и Белым домом. Сегодня новой точкой противоречий может стать Турция, правда, здесь палитра более сложная, поскольку предполагает создание «экуменического тандема» между американскими католиками и православными, что задевает не только папу Франциска, но и константинопольского патриарха Варфоломея.

Важным для прояснения становится вопрос, действует ли глава Греческой православной архиепископии Америки архиепископ Элпидофор в согласовании с Фанаром или ведет самостоятельную игру. Существует стойкое убеждение в том, что между Франциском и Варфоломеем есть прочные связи и соработничество в деле укрепления межрелигиозных связей, а также на некоторых других направлениях. С этой точки зрения некоторые реакции православных греков, хоть формально и не подчиняющихся Константинопольскому патриархату, выглядят неоднозначно. Когда англоязычная греческая православная газета Orthodox Times заявляла, что в то время, как весь мир протестовал против намерений Турции «вновь осквернить храм Святой Софии, говорливый и ко всему чувствительный епископ Рима молчит», и «это уже второй раз в истории» (с учетом 1453 года), когда «Рим предпочитает не вмешиваться», это вызвало реакцию некоторых итальянских католических наблюдателей. Они восприняли публикацию, как атаку на папу Франциска со стороны «греческого турбо-националистического православия» в материале, опубликованном «на сайте, финансируемом американскими долларами (намек на Госдепартамент США — С.С.), которыми также платят католическим антипапским изданиям».

В теорию заговора «греческого турбо-националистического православия» и «католических антипапских изданий» по поводу Святой Софии и Турции удобно укладывается и совместное заявление архиепископа Элпидофора и нью-йорского кардинала Тимоти Долана, которое по сути дублировало заявление Конференции католического епископата США от 14 июля. В чем была причина демонстрации на публике союза этих двух иерархов? Особенно с учетом того, что Долана американский католический портал National Catholic Reporter подверг критике в связи с рассылкой монсеньором своим коллегам по коллегии кардиналов книги американского публициста Джорджа Вайгеля «Следующий папа», что, по мнению издания, противоречило давней практике, согласно которой прелаты Католической церкви воздерживаются от публичного лоббирования возможных кандидатов на папский престол. Возможно, таким образом архиепископ и кардинал обозначили, во-первых, альтернативу экуменическому диалогу Франциску и Варфоломея. Во-вторых, показали, что папе и патриарху жарко дышат в спину преемники. И, в-третьих, намекнули, что отныне главные религиозные вопросы будут решаться в Соединенных Штатах, а не Риме и Стамбуле.