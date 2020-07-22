Хьюстон, США, , 10:36 — REGNUM Власти США потребовали от Китая закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне. Об этом сообщает газета Global Times.

Отмечается, что на закрытие отделения американская сторона отвела Китаю 72 часа.

Вечером 21 июля во дворе китайского генконсульства произошёл пожар, сообщает портал Сlick2houston. В полицию поступили сообщения о том, что в генконсульстве жгут документы, на место отправились пожарные, однако они не смогли попасть внутрь.

Очевидцы сняли на видео контейнеры с пламенем возле консульства. На кадрах заметны люди, бросающие вещи в огонь.