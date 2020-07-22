Додома, , 10:31 — REGNUM Избирательная комиссия Танзании назначила дату всеобщих выборов на 28 октября 2020 года. Об этом сообщает газета The Citizen.

Председатель комиссии судья Семистокл Кайджаге на брифинге для СМИ заявил, что избирательные кампании начнутся 26 августа и закончатся за день до выборов. По его словам, кандидаты в президенты и депутаты парламента должны будут баллотироваться не позднее 25 августа.

По словам журналистов, 60-летний действующий президент Танзании Джон Магуфули будет добиваться переизбрания на второй пятилетний срок.

Правящая «Революционная партия Танзании» (ССМ) находится у власти с 1964 года, со дня объединения Танганьики с Занзибаром и образования Объединенной Республики Танзания.