Москва, , 10:25 — REGNUM Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих стран. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля, об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме.

При этом, по словам министра, нельзя терять бдительность, пока не появится надежное лекарство от коронавируса.

«Правительство работало буквально круглосуточно. Все наши решения были подчинены одному — спасению жизни людей. Об этом говорил президент. Именно так мы будем действовать и дальше», — заверил Мишустин.

«Наши действия были продуманными и проактивными. Опирались на исследования и рекомендации российских специалистов, а также на мировой опыт», — сказал он.

Опыт борьбы с коронавирусом показал, что отечественное здравоохранение может мобилизоваться перед любой серьезной угрозой, уверен Мишустин.

«В то же время выявились направления, которые требуют дополнительных усилий. Ситуация позволила нам увидеть общие проблемы здравоохранения», — добавил премьер-министр.