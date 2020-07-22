Баку, , 10:24 — REGNUM За прошедшие сутки военные Армении 38 раз нарушили режим перемирия на армяно-азербайджанской границе. Об этом 22 июля сообщает минобороны Азербайджана

«Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 38 раз», — говорится в сообщении.

Также указывается, что позиции ВС Азербайджана в селах Алибейли, Агбулаг Товузского района и в селe Заманлы Гедабекского района были обстреляны из сел Мосесгех, Чинари в Бердском районе, а также из села Джил и с безымянных высот на территории Чамбаракского района Армении.

Кроме этого, уточняется, что позиции азербайджанской армии также обстреливались «из сел Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Ходжавендского районa».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны Армении заявили, что азербайджанская сторона в ночь с 21 на 22 июля семь раз нарушила режим перемирия на армяно-азербайджанской границе.

Читайте развитие сюжета: Генсек ООН провёл переговоры с Баку и Ереваном