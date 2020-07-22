Вашингтон, , 10:21 — REGNUM Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сыграла решающую роль в достижении договорённости между странами Европейского союза о новом бюджете ЕС на период до 2027 года. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает американская газета The Wall Street Journal.

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Отмечается, что Меркель удалось смягчить разногласия между Севером и сильно пострадавшим Югом. Компромисс, который привлек наибольшее внимание, был достигнут между президентом Франции Эммануэлем Макроном, который настаивал на крупномасштабных грантах для южноевропейских стран, таких как Италия и Испания, наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции, и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, выступавшим за большее количество кредитов, чем грантов, и настаивавший на структурных экономических реформах.

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Федеральный канцлер буквально вынудила последнего пойти на уступки. Канцлер Германии смогла убедить Рютте в том, что дальнейший тупик на переговорах чреват катастрофой как в политическом, так и в экономическом отношении, пишет ТАСС. Также в качестве значимого момента издание отмечает то, что Меркель удалось «смягчить» позицию премьер-министров Венгрии и Польши Виктора Орбана и Матеуша Моравецкого.

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Важную роль в достижении консенсуса по семилетнему бюджету ЕС, по словам собеседников издания, также сыграло и то, что Ангела Меркель сама существенно смягчила свою прежде жесткую позицию по вопросу эмиссии долговых обязательств и выдачи грантов для финансирования восстановления экономики после пандемии.

Добавим, что прошедший в Брюсселе саммит ЕС стал самой продолжительной встречей на высшем уровне Европейского союза за последние 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля лидеры Евросоюза в ходе саммита, который длился почти пять дней, смогли достичь соглашения об общем бюджете на 2021—2027 годы в размере €1,074 трлн и плане восстановления экономики после пандемии в объёме €750 млрд.

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