Москва, , 10:18 — REGNUM Правительство Михаила Мишустина опирается на пять базовых ценностей в своей работе, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

«Мы начали свою работу исходя из пяти базовых ценностей. Выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей людей. Действовать открыто. Вести диалог на основе взаимного уважения и доверия. Далее. Подавать пример этичного поведения. Далее — работать, невзирая на ведомственные границы, команды. И очень важно, что результат должен быть важнее формальных процедур и регламентов», — сказал Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

Главная задача — повышение качества жизни человека.

«На их основе мы сформулировали главную цель правительства. Это повышение качества жизни каждого человека в стране. За счет роста экономики, развития социальной сферы, а значит — достижения национальных целей, которые поставил перед нами президент», — сказал Мишустин.