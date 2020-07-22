Лондон, , 10:46 — REGNUM Правительство Великобритании намерено расширить полномочия спецслужб по противодействию шпионажу. Об этом сообщает 22 июля газета The Times.

Кабинет министров готовится к принятию нового законодательства после того, как 21 июля был опубликован доклад парламентского комитета по деятельности служб разведки и безопасности. Новые нормы должны усложнить «действия противника» против Великобритании.

В докладе комитета говорится, что действующее антишпионское законодательство устарело и слишком слабо. В частности обновить нужно закон о неправомерном использовании компьютеров от 1990 года.

Не исключено, что в Британии введут реестр иностранных агентов, существующий в США и Австралии. Закон о таком реестре, полагают авторы доклада, поможет бороться с «российским влиянием».