Пхеньян, , 10:16 — REGNUM Индия поставила в КНДР изделия медицинского назначения на общую сумму один миллион долларов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Индии в Пхеньяне.

По их словам, помощь осуществляется в рамках программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с туберкулёза.

Известно, что ВОЗ классифицирует КНДР как страну с высоким бременем туберкулёза, поскольку на 100 тыс. человек приходится более 100 больных туберкулёзом.

По оценкам специалистов, в Северной Корее насчитывается около 131 тыс. больных туберкулёзом.

Отметим, что в 2019 году Индия поставила в КНДР лекарство от туберкулёза и пшеницу на общую сумму $2 млн.