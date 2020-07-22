Пхеньян, 22 июля 2020, 10:16 — REGNUM Индия поставила в КНДР изделия медицинского назначения на общую сумму один миллион долларов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Индии в Пхеньяне.
По их словам, помощь осуществляется в рамках программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с туберкулёза.
Известно, что ВОЗ классифицирует КНДР как страну с высоким бременем туберкулёза, поскольку на 100 тыс. человек приходится более 100 больных туберкулёзом.
По оценкам специалистов, в Северной Корее насчитывается около 131 тыс. больных туберкулёзом.
Отметим, что в 2019 году Индия поставила в КНДР лекарство от туберкулёза и пшеницу на общую сумму $2 млн.