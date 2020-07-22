Москва, , 10:04 — REGNUM Комиссия Московской городской думы не нашла нарушений в сведениях о доходах, внесённых председателем думы Алексеем Шапошниковым в декларацию. Об этом сообщила пресс-служба Мосгордумы.

Решение принято по результатам заседания комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами. Обращения, касающиеся декларации Шапошникова, направили депутаты Михаил Тимонов («Справедливая Россия»), Евгений Ступин и Павел Тарасов (оба — КПРФ), а также НКО «Фонд борьбы с коррупцией».

«В рамках работы указанной группы депутатов — членов нашей комиссии был сделаны ряд запросов», — сказал зампред Мосгордумы Степан Орлов («Единая Россия»).

В комиссии пришли к выводу, что направленные обращения не подлежат удовлетворению.

«Также депутатами установлено, что источником для приобретения А. В. Шапошниковым долей ООО «Ваш Консалтинг» стали средства, полученные от сделки по продаже 100-процентного пакета акций ОАО «Северянин», который он приобрел еще до избрания в Московскую городскую думу и который был задекларирован в его справках», — говорится в информации.

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Согласно выводам, источник указан в соответствующих разделах справки о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера за 2018 год, что, по мнению комиссии, подтверждает отсутствие намерения Шапошникова скрывать эти сведения.

Как сообщало ИА REGNUM, в рабочую группу, которая должна была изучить доходы председателя Московской городской думы, включили по одному представителю от каждой фракции законодательного собрания столицы.

Напомним, в декларации Шапошникова фигурируют доходы почти в 2 млрд рублей в 2019 году. После публикации этой информации ряд депутатов из трёх фракций Мосгордумы выступили с инициативой об отставке его с поста председателя МГД.

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