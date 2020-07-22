Лондон, , 10:04 — REGNUM Встречу с активистом оппозиции из Гонконга Натаном Ло провел в Лондоне государственный секретарь США Майк Помпео. Об этом 22 июля сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

По их данным, госсекретарь общался с оппозиционным гонконгским активистом в течение 20 минут и последний рассказал Помпео про особенности зарождения в Гонконге протестного движения, в котором он сам принимал активное участие.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что оппозиционер Натан Ло сбежал в Великобританию после принятия властями Китая нового закона о национальной безопасности в Гонконге. При этом ранее направленный на борьбу угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами новый закон вызвал негативную реакцию и резкую критику со стороны США и Великобритании.