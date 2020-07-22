Уфа, , 09:59 — REGNUM Идею создания в Башкирии центра гематологии и детской онкологии при Республиканской детской клинической больнице, а также центра ПЦР-тестирования поддержал глава региона Радий Хабиров. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данные вопросы обсуждались на встрече Радия Хабирова с представителями врачебного сообщества республики.

Отмечается, что центр ПЦР-тестирования позволит диагностировать у людей наследственные и инфекционные заболевания, до того момента, как они начнут себя проявлять.

Сообщается, что потребность в создании центра гематологии и детской онкологии возникла в республике уже давно, поскольку профильные отделения не могут удовлетворить порядка 30% от ежегодной потребности региона. По этой причине родители тяжелобольных ребятишек вынуждены обращаться за помощью в столичные медучреждения.

Радий Хабиров отметил, что разработка этого объекта в Башкирии начнется в ближайшее время.

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