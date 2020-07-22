Брянск, , 09:44 — REGNUM Ещё двух кандидатов в губернаторы Брянской области зарегистрировала избирательная комиссия региона. Одному соискателю отказали, сообщает пресс-служба облизбиркома.

21 июля кандидатами на должность губернатора стали Дмитрий Корнилов («Гражданская платформа») и Сергей Чернышов («Казачья партия Российской Федерации»). Сергею Маслову, выдвинутому региональным отделением Всероссийской политической партии «Интернациональная партия России», отказано в регистрации.

Ранее облизбирком зарегистрировал кандидатами действующего губернатора Александра Богомаза («Единая Россия») и Сергея Курденко («Справедливая Россия»).

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