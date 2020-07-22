Донецк, , 09:50 — REGNUM В результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горловке получил повреждения канал Северский Донец — Донбасс (СДД). Об этом 22 июля сообщил мэр города Ивана Приходько, его слова приводит «Донецкое агентство новостей».

«Попадание в канал Северский Донец — Донбасс в районе поселка шахты 6/7. Повреждена левая нитка диаметром 2300 мм. В 6:55 остановлена насосная станция «У Канала», — рассказал мэр Горловки.

Также он сообщил, что силовиками Украины был проведен обстрел поселка Зайцево на сервере Горловки и в настоящее время из-за прямого попадания горят дома под номерами 1,3 и 5 на улице Руднева. Оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня выехала на место происшествия для уточнения информации

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 21 июля стало известно, что за сутки украинские силовики пять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив по территории республики 32 единицы боеприпасов.