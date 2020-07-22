Париж, , 09:32 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел переговоры с главой МИД Венгрии Питером Сийярто, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Стороны обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества, особенно в области энергетики и обороны, а также основные международные вопросы, в частности европейскую оборону и ситуацию в регионе Сахель.

Жан-Ив Ле Дриан также подчеркнул стремление Франции продолжить диалог с Венгрией, чтобы вносить вклад в создание более сплоченной и суверенной Европы, в частности, в сфере здравоохранения и экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно недавним опросам общественного мнения, бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп становится любимой политической фигурой в стране.

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