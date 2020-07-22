Париж, , 09:12 — REGNUM Согласно недавним опросам общественного мнения, бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп становится любимой политической фигурой в стране, сообщает Le Figaro.

Во время кризиса в области здравоохранения бывший глава правительства вырвал этот титул у бывшего министра экологии Николя Юло.

По данным опроса BVA, 43% французов хотят видеть, как Эдуар Филипп оказывает большее влияние на политическую жизнь, а согласно опросу Ipsos, 56% жителей страны положительно отзываются об Эдуаре Филиппе.

Что касается нового главы правительства Франции Жана Кастекса, он все еще мало известен населению: 40% жителей не высказывают суждений. Однако каждый третий гражданин страны (33%) положительно относится к новому премьер-министру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин заявил, что на данный момент нет никаких признаков того, что пожар, произошедший в соборе Нанта, является преступным деянием.

Подробнее в материале: Глава МВД Франции не согласен с версией о поджоге собора в Нанте