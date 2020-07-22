Ереван, , 09:12 — REGNUM Азербайджанская сторона в ночь с 21 на 22 июля семь раз нарушила режим перемирия на армяно-азербайджанской границе. Об этом 22 июля сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.

Как отметила пресс-секретарь, в ночь с 21 на 22 июля на границе между Арменией и Азербайджаном сохранялась относительно спокойная ситуация.

«Противник на отдельных участках границы нарушил режим прекращения огня из различного стрелкового оружия семь раз, произведя по армянским позициям 20 выстрелов», — написала на своей странице Степанян.

Также она уточнила, что азербайджанской стороной были обстреляны боевые опорные пункты ВС Армении возле сел Зил, Айгепар, Чапни, Паруйр, Севак, Ерасх и Зангакатун.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы заявил, что сообщения о нападении Вооруженных сил Азербайджана на боевую позицию «Бесстрашный» на северо-востоке Армении не соответствуют действительности.