Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Турции следует избегать эскалации напряженности в районе греческих берегов — в «спорных водах» у острова Кастелоризо, считают в Вашингтоне. С таким заявлением выступил перед журналистами представитель Госдепартамента США.

Дипломат отметил, что властям США известно о намерении Анкары разведать месторождения нефти и газа у берегов Греции в Эгейском море. При этом он назвал этот район «спорными водами в Восточном Средиземноморье».

США призывают власти Турции прекратить любые планы операций и отказаться от шагов, которые приводят к росту напряженности в регионе, подчеркнул представитель Госдепа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос предупредил министра обороны США Марка Эспера о военной активности Турции в районе острова Кастелоризо и намерении Афин отстаивать свой суверенитет. Греция привела свои вооружённые силы в повышенную готовность из-за планов Турции провести сейсморазведку в этом районе.

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