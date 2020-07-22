Вашингтон, 22 июля 2020, 09:06 — REGNUM Популярный американский рэп-исполнитель Канье Уэст поинтересовался у пользователей Twitter, стоит ли ему баллотироваться в президенты США и принять участие в предвыборной гонке.
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Также музыкант допустил, что может принять участие в выборах главы государства в 2024 году.
https://twitter.com/kanyewest/status/1285757017949212672
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Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля избирком зарегистрировал рэпера Канье Уэста в качестве кандидата на выборах президента США в избирательной комиссии штата Оклахома. Известно, что Уэст намерен представлять партию BDY (Birthday Party, что переводится и как «Партия дня рождения», и как «Вечеринка по случаю дня рождения»).