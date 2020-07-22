Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Популярный американский рэп-исполнитель Канье Уэст поинтересовался у пользователей Twitter, стоит ли ему баллотироваться в президенты США и принять участие в предвыборной гонке.

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«Я полагаю, все чернокожие должны голосовать за Байдена? Вы все хотите, чтобы я баллотировался, или нет?» — написал он в Twitter, сопроводив пост фотографией со списком названий композиций из предстоящего альбома.

Также музыкант допустил, что может принять участие в выборах главы государства в 2024 году.

https://twitter.com/kanyewest/status/1285757017949212672

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«2020VISION или может быть, 24», — добавил рэпер в посте в соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля избирком зарегистрировал рэпера Канье Уэста в качестве кандидата на выборах президента США в избирательной комиссии штата Оклахома. Известно, что Уэст намерен представлять партию BDY (Birthday Party, что переводится и как «Партия дня рождения», и как «Вечеринка по случаю дня рождения»).