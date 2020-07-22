Вашингтон, 22 июля 2020, 09:05 — REGNUM Некоторые президенты, сталкиваясь с риском поражения на грядущих выборах, пытаются «повилять собакой» — отвлечь избирателей от своих просчетов, начав победоносную войну за границей. Нынешний президент США Дональд Трамп, похоже, тоже готов вилять собакой, развязав войну внутри самой страны. К сожалению, его желание может исполниться, пишет Томас Фридман в статье, вышедшей 21 июля в New York Times.
Фридман отмечает, что на сегодняшний день США не Сирия, но определенные схожие моменты между двумя странами есть. В 2011 году в арабской республике начались «мирные протесты», которые из-за «нежелания делиться властью» президента Башара Асада переросли в войну против официального Дамаска, к которой быстро присоединились исламисты.
Обозреватель The New York Times, ссылаясь на профессора Стэндфордского университета Ларри Даймонда, отмечает, что популистские диктаторы «побеждают, разделяя людей и выступая в качестве спасителей добропорядочных обывателей против порочных бунтарей и сторонников «культурного загрязнения»». В этих условиях американским левым необходимо быть начеку.
Напротив, американским левым, по мнению Фридмана, нужно взять пример с Экрема Имамоглу — турецкого политика, который смог одержать верх на выборах мэра Стамбула, несмотря на решительное противодействие президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Имамоглу предложил концепцию радикальной любви, которая заключается в том, чтобы пойти к более традиционно и религиозно мыслящим сторонникам действующего турецкого лидера, услышать их, проявить к ним уважение и дать им понять, что враги не они, враг — это Эрдоган, который выступает против единства и взаимного уважения.
Напомним, до выборов президента США осталось менее четырех месяцев. На фоне непродуманной борьбы с пандемией коронавирусной инфекции и массовых акций протеста, вызванных гибелью при задержании афроамериканца Джорджа Флойда рейтинг нынешнего главы Белого дома сильно пострадал. В результате уже на протяжении достаточного долгого времени рейтинг главного противника Трампа бывшего вице-президента США Джо Байдена на 15% выше, чем у нынешнего американского лидера.