Додома, , 09:05 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули во второй раз объявил страну свободной от коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление, сделанное президентом в своей официальной резиденции в столице страны, Додоме.

Магуфули подчеркнул, что «Бог услышал молитвы» граждан. Президент также призвал туристов посетить страну и заверил их, что они вернутся на родину здоровыми.

«Люди наконец-то узнают правду о том, что мы в безопасности в Танзании. Вы должны говорить об этом, наши враги не перестанут это отрицать, но мы действительно в безопасности в Танзании. Послушайте, здесь никто не носит маски. Это потому, что мы в безопасности, вы думаете, что мы не боимся умереть? Коронавирус далеко от нас. Мы его ликвидировали. Мы молились, превозносили Бога, и он нас услышал. Так что Танзания безопасна, и вы должны продолжать говорить об этом, поэтому туристы могут приезжать, чтобы увидеть нашу дикую природу, и, без сомнения, они вернутся домой здоровыми», — заявил Магуфули.

Напомним, что президент Магуфули сделал аналогичные заявления в июне.

Как передают репортеры, власти Танзании не публиковали официальных данных о масштабах вспышки коронавируса с начала мая. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность в связи со стратегией Танзании по борьбе с COVID-19.

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