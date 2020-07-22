Сегодня, 22 июля, в Госдуме в первый раз отчет правительства РФ представит премьер-министр Михаил Мишустин. Отчет проходит в новом формате — депутаты смогут задать вопросы не только председателю правительства, но и вице-премьерам, а также главам профильных министерств.

Парламентарии подготовили более 200 вопросов, ожидается, что центральными станут темы социальной поддержки граждан и развитие экономики. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.