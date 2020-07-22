Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратил внимание на то, что Мишустин — это уже 12-й премьер-министр, который выступает перед Госдумой, это показатель демократии, оценил он.
«По самозанятым, образование, поддержка малого и среднего бизнеса, ставка по ипотеке», — перечислил вопросы Мишустину Жириновский.
«Развитие агропромышленного комплекса, качественное образование, развитие ЕАЭС и поддержка Белоруссии, поддержка Лукашенко — стратегического партнера, развитие Дальнего Востока и убыль населения, у нас вопросы по кадровой политике», — перечислил Зюганов вопросы, которые намерены задать Мишустину депутаты фракции КПРФ.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рекомендует правительству РФ выслушать оппозицию и ее видение ситуации в посткоронавирусный период.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов намерен вручить главе правительства РФ Михаилу Мишустину книгу с предложениями, как победить бедность. Также парламентарии намерены задать ряд вопросов.
«Это вопросы и по развитию экономики, по тому, откуда будут браться средства на инвестиции, как будет работать бизнес, нас будут волновать вопросы «гаражной «амнистии», а также тарифы на ЖКХ», — перечислил Миронов.
Фракция ЛДПР подготовила к отчету правительства 19 вопросов, темы касаются безработицы, пенсий, налогов, развития промышленности и строительства, а также сферы образования и науки. Особо парламентариев волнует вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам.
«Справедливая Россия» направила Мишустину более 20 вопросов, которые затрагивают разные темы — образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение, ЖКХ и строительство.
В КПРФ подготовили 14 вопросов на самые разные темы — от образования и здравоохранения до импортозамещения и деловой активности. Депутатов Госдумы от КПРФ волнует централизация налоговых доходов регионов, рост долговой нагрузки субъектов РФ. Коммунистов также беспокоит ухудшение отношений с Белоруссией.
«Основные вопросы «Единой России» посвящены тому, что волнует граждан. Это поддержка регионов, поддержка малого и среднего предпринимательства, аграриев, вопросы безопасного летнего оздоровительного отдыха детей», — рассказал руководитель фракции в Госдуме Сергей Неверов.
В Госдуме состоится отчет Мишустина о работе правительства РФ
Отчет правительства — это новый этап развития парламентаризма, новый этап реализации норм Конституции, отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.