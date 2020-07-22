Сеул, , 08:58 — REGNUM В период с 16 по 17 июля военные Южной Кореи и Японии провели совместные учения по борьбе с пиратами в Аденском заливе. Об этом 21 июля сообщает KBS со ссылкой на японские и южнокорейские военные источники.

Согласно источникам, с южнокорейской стороны в учениях приняли участие эсминец «Тэчёоён», с японской — фрегат «Онами».

Известно, что предыдущие учения военных Южной Кореи и Японии прошли в апреле 2017 года. Тогда в манёврах также принимали участие военные США и Великобритании.

Отмечается, что данное мероприятие проходило в рамках операции по борьбе с пиратами «Атланта». Военные отработали маневрирование кораблей, стрельбу и реагирование на приближение пиратских судов.