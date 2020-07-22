Париж, , 08:40 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин заявил, что на данный момент нет никаких признаков того, что пожар, произошедший в соборе Нанта, является преступным деянием, сообщает журнал Challenges.

«На данный момент ничто не указывает на то, что это преступное деяние», — заявил Джеральд Дарманин во время сессии вопросов к правительству в Национальной ассамблее Франции.

«Есть расследование. Может быть, этот акт был случайным», — отметил Джеральд Дарманин.

Напомним, пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, который уничтожил большой орган, витражи и произведения искусства вековой давности, произошел 18 июля 2020 года.