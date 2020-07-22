Париж, , 08:32 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что соглашение на сумму 750 млрд евро является плодом «трех лет работы между Францией и Германией», передает BFM TV.

Спустя несколько часов после окончания саммита в Брюсселе глава Франции подчеркнул, что достигнутая договоренность о плане восстановления экономики Евросоюза является «самым важным моментом с создания евро».

«Я хочу, чтобы наши сограждане поняли важность того, что произошло за эти четыре дня и четыре ночи. Это проект, который французы мне доверили, и который я представил в сентябре 2017 года. Мы боролись. Это самый важный момент в жизни Европы с создания евро», — заявил Эммануэль Макрон в своем обращении на TF1.

Глава государства пояснил, что Франция получит «40 млрд евро» и станет «третьим бенефициаром в Европе» после Италии и Испании. План восстановления экономики, который будет представлен 24 августа 2020 года, будет использоваться для «финансирования занятости молодежи, малых и средних предприятий, ремесленников, торговцев, туризма».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции заявил, что защитные маски не должны становиться бесплатными для всех жителей страны.

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