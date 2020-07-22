Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Проект оборонного бюджета на следующий финансовый год одобрен Палатой представителей Конгресса США, в нём оговорены санкции в отношении российских газопроводов. Сайт нижней палаты американского парламента 21 июля транслировал голосование по бюджету.

Проект бюджета на $740,5 млрд одобрили 295 конгрессменов, 125 проголосовали против. Финансовый год начинается в США с 1 октября.

В соответствии с документом администрация главы США Дональда Трампа должна ужесточить санкции против российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Их введение было оговорено в военном бюджете на текущий финансовый год, подписанном Трампом в декабре 2019 года.

В новом документе говорится о санкциях против иностранных лиц, которые помогают продавать, арендовать или предоставлять суда для укладки труб в рамках строительства газопроводов.

Против Москвы также направлена программа «Европейская инициатива сдерживания», для которой в оборонный бюджет заложено около $3,8 млрд. Цель программы, как отмечают власти США, — «сдерживание России».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Трамп намерен заблокировать текущий вариант оборонного бюджета, если его примет Конгресс США. Белый дом обеспокоен положениями документа о переименовании военных объектов, названных в честь деятелей Конфедерации, и об ужесточении контроля за деятельностью исполнительной власти.

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