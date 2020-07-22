Баку, , 08:20 — REGNUM Сообщения о нападении Вооруженных сил Азербайджана на боевую позицию «Бесстрашный» на северо-востоке Армении не соответствуют действительности. Об этом заявил глава пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

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По его словам, которые приводит «Sputnik Азербайджан», никакой новой атаки не было, следовательно, не было и «значительных потерь» со стороны Азербайджана, как это утверждают в Ереване. При этом полковник добавил, что на позициях подразделений ВС Армении были слышны выстрелы из стрелкового оружия.

«Судя по всему, произошла очередная перестрелка между армянскими военнослужащими», — полагает Даргяхлы.

Что касается заявлений Минобороны Армении об атаке на их боевой пост, то, как подчеркнул Даргяхлы, эти «сообщение армянской стороны является очередной дезинформацией».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что вооруженные силы Азербайджана предприняли новую атаку на позиции армянской армии на границе двух стран. По её словам, атака была совершена накануне вечером, 21 июля, на боевую позицию «Бесстрашный» на северо-востоке Армении. Степанян утверждает, что части армянской армии смогли отбить атаку азербайджанцев, нанеся им значительные потери.

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Напомним, ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 июля. Произошли интенсивные боестолкновения. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях, а также высказывают угрозы. Потери есть как со стороны Баку, так и со стороны Еревана.

Бои на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокации и обстрелах населенных пунктов. В столкновениях применяется артиллерия и другое тяжелое вооружение. Армения потеряла четырех военных, Азербайджан сообщил о гибели 12 военнослужащих и одного мирного жителя.

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