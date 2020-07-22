Нур-Султан, , 08:11 — REGNUM Бывший министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев прокомментировал свою отставку. Об этом он написал 22 июля на своей странице в Facebook.

Экс-министр поблагодарил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за поддержку процессов цифровизации, а также действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева за оказанное доверие.

Жумагалиев также пожелал удачи действующему главе министерства Багдату Мусину. Экс-министр также положительно оценил работу сотрудников министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскара Жумагалиева.

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