Париж, , 08:03 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что защитные маски не должны становиться бесплатными для всех жителей страны, передает BFM TV.

«Французское государство и налогоплательщики не предназначены для того, чтобы постоянно платить за маски для всех. Это должно оставаться социальной политикой, но тем, кто не может их купить, будет оказана помощь», — подтвердил глава государства в ходе своего выступления на TF1 вечером 21 июля 2020 года.

«С другой стороны, наша обязанность — обеспечить производство масок для широкой публики», — добавил президент.

По словам министра здравоохранения Франции, «государство распределяет пять миллионов бесплатных масок в неделю через муниципалитеты».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции стал гостем телеканала TF1 после заключения соглашения о европейском плане восстановления экономики.

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