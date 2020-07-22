Вашингтон, , 07:56 — REGNUM Новая коронавирусная инфекция в значительной степени является «вирусом Трампа», заявила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, выступая 21 июля в эфире телеканала CNN.

Коснувшись последнего выступления президента США Дональда Трампа, Пелоси заявила, что, «отметив необходимость ношения масок», президент уже «признал допущенные ошибки».

Высокопоставленная представительница Демократической партии традиционно обвинила Трампа в бездействии, которое якобы стоили жизни многим американцам.

«То, что мы перенесли, это в значительной степени вирус Трампа», — сказала она. А сам президент, долго игнорировавший ношение защитной маски, «подавал плохой пример согражданам».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме показал журналистам тёмно-синюю маску с клапаном. Он заявил, что непременно наденет её, когда будет находиться в окружении других людей, например, в лифте.

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