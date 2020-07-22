Чита, , 07:36 — REGNUM В связи с одобрением поправок к Конституции России власти Забайкальского края обнародовали свои предложения об изменении в федеральное законодательство. Как сообщает сегодня, 22 июля, пресс-служба забайкальского губернатора, все они направлены на повышение уровня жизни в регионе и решение проблем региона.

В частности, поправка, затрагивающая вопросы материнства и детства, улучшит и ускорит решение многих вопросов. Среди них проблемы предоставления образования, воспитания, предоставления жилья для детей-сирот и другие, отметила вице-премьер правительства Забайкальского края Аягма Ванчикова. По её словам, наиболее важно сейчас укрепить институт детства.

«Конституция закрепила понятие о том, что дети — важнейший приоритет государственной политики России. Государство создает условия и способствует их всестороннему, духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому воспитанию, а также воспитанию чувства патриотизма», — пояснила Аягма Ванчикова.

Важными для региона являются и вопросы улучшения доступности и качества медицины. Рассматривается возможность финансирования региона в части предоставления лекарственных средств для лечения редких заболеваний.

Еще одна важная тема — культура, наследие нашего многонационального народа.

«В Забайкалье проживает более 100 национальностей. Нам, как никакому другому субъекту, важна эта поправка. В части этого мы, конечно, вносим свои предложения, чтобы иметь большие условия для реализации многонациональной культуры Забайкалья», — подчеркнула Аягма Ванчикова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, поправки к Конституции были инициированы после того, как президент России Владимир Путин обнародовал свое послание Федеральному собранию, но голосование по ним пришлось отложить на 1 июля 2020 года в связи с мировой эпидемией коронавируса. По итогам решающего дня голосования явка составила 67,97%. Результаты: «да» — 77,92%, «нет» — 21,27%.

Основным законом страны теперь гарантирован минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума, обязательно не реже одного раза в год будет проводиться индексация пенсий, различных социальных выплат и гарантий государства. Также рассматривается поправка и федеральные законы? относящиеся к реализации волонтерской деятельности.