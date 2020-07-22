Токио, , 07:52 — REGNUM Япония направила Китаю официальный протест в связи с пребыванием сторожевых кораблей КНР у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море на протяжении уже 100 дней. Об этом генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга сообщил 22 июля во время пресс-конференции в Токио.

«Находящиеся в районе корабли береговой охраны направили предупреждение, также по дипломатическим каналам был выражен суровый протест китайской стороне», — сказал Суга.

Напомним, Китай считает эти острова своими незаконно оккупированными Японией территориями, в связи с чем сторожевые корабли КНР уже на протяжении рекордного срока ведут патрулирование у Сенкаку. Патрульные корабли Японии требуют от китайских сторожевиков покинуть спорный район, но к решительным действиям пока не приступают.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии выразило протест властям КНР в связи с названиями, которые Пекин, по мнению Токио, незаконно, присвоил в 50 местах участку морского дна у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море.

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