Вашингтон, , 06:26 — REGNUM Предвыборных штаб президента США Дональда Трампа получил более $20 млн пожертвований на проведение избирательной кампании в ходе первого виртуального сбора средств, сообщает портал Axios.

Мероприятие проходило в таком формате: Трамп в режиме видеосвязи отвечал на вопросы, которые высвечивались на экране. Американскому лидеру задавали вопросы о восстановлении экономики, вооруженных силах США, работе школ, а также о насилии и протестах в городах Соединенных Штатов.

Отмечается, что вопрос задать можно было, пожертвовав не менее $50. Всего в ходе мероприятия было собрано более $20 млн от 300 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп потратил около $50,3 млн в июне 2020 года на проведение избирательной кампании. К концу месяца у избирательного штаба осталось $113 млн.

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