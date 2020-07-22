Челябинск, , 05:14 — REGNUM В Челябинской области назначен новый руководитель управления дорог «Южный Урал». Им стал Сергей Бойко, который с марта 2019 года исполнял обязанности руководителя.

Коллективу его представил глава кадрового управления Федерального дорожного агентства Олег Захаров, пишет Накануне.Ru.

Новому руководителю 40 лет. Родился он в краснодарском городе Армавире. А трудовую деятельность начал в 2004 году.

Управление было создано в 2002 году. Оно обслуживает федеральные автомобильные дороги на территории Челябинской и Курганской областей.