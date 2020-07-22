Вашингтон, , 04:57 — REGNUM Компьютерные сети полутора десятка американских компаний были взломаны хакерами из Китая в сотрудничестве с китайскими спецслужбами, говорится в обвинительном заключении, опубликованном министерством юстиции США.

По версии американской генпрокуратуры, деятельность хакеров продолжалась около 10 лет. За это время двое граждан КНР Ли Сяоюй и Дун Цзячжи, как утверждается в обвинительном заключении, украли торговые секреты на сотни миллионов долларов. В списке пострадавших компаний оказались и те, что занимались медицинскими разработками по вакцине против коронавируса.

«Теперь Китай наряду с Россией, Ираном и Северной Кореей занял свое место в этом постыдном клубе стран, которые предоставляют убежище киберпреступникам в обмен на их готовность поработать в пользу государства», — прокомментировал обвинение помощник генерального прокурора США по национальной безопасности Джон Демерс в ходе пресс-конференции.

Добавим, в США и ранее обвиняли Китай в кибератаках и хищении коммерческих секретов через интернет, в частности, во взломе базы данных американского кредитного агентства «Эквифакс». В Пекине эти обвинения отвергли, заявив, что Китай не имеет отношения к инциденту.

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