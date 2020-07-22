Вашингтон, , 03:43 — REGNUM Проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый год может быть заблокирован главой государства в случае принятия документа американским Конгрессом в том виде, в котором он представлен в настоящее время. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба Белого дома.

В администрации США выразили обеспокоенность по поводу ряда пунктов законопроекта. Речь идет о переименовании военных объектов, которые были названы деятелей Конфедерации.

Кроме того, Белый дом указывает на опасность тех положений документа, которые предполагают ужесточение контроля за деятельностью исполнительной власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об оборонном бюджете страны на 2021 финансовый год.

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