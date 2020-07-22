Лондон, , 04:02 — REGNUM Перспектива заключения соглашения о свободной торговле между ЕС и Великобританией после выхода последней из Евросоюза (Brexit) маловероятна. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник 21 июля сообщает газета The Daily Telegraph.

По «рабочей гипотезе» издания, торговля Великобритании с ЕС после завершения в конце года переходного периода будет осуществляться по нормам Всемирной торговой организации (ВТО).

«Правительство давно дало понять, что готово к отсутствию сделки», — приводит газета слова источника. По его информации, по таким основным пунктам, как рыбный промысел, со стороны Британии не может быть движения «с мертвой точки», поэтому теперь «всё в руках ЕС».

Тем не менее, отмечают в газете, если ЕС во время намеченных на осень официальных переговоров пойдёт на некоторые уступки, то возможность достижения «базового» соглашения ещё сохранится.

Напомним, что 7 июля в Лондоне начались неформальные переговоры представителей Великобритании и Евросоюза, в ходе которых сторонам пока не удаётся преодолеть существующие противоречия.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что надеется подписать торговое соглашение с Евросоюзом до конца лета.

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