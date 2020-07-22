Тегеран, , 08:43 — REGNUM 21 июля посол Ирана в Тбилиси Джавад Гавам Шахиди и премьер-министр Грузии Георгий Гахария выразили надежду на развитие и укрепление двусторонних отношений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA,

Обе стороны подчеркнули актуальные региональные проблемы и выразили надежду на развитие ирано-грузинских отношений, основанных на общей культуре и цивилизации. Также стороны обсудили сотрудничество в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Ранее иранский дипломат провел переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили о развитии отношений Тегерана и Тбилиси.

Между тем, в ходе видеоконференции по обзору таможенного и транзитного сотрудничества двух стран Шахиди призвал к более тесному сотрудничеству между двумя странами в этих направления, чтобы найти более эффективные и быстрые пути устранения препятствий, созданных в результате распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).