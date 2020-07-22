Тегеран, , 08:49 — REGNUM 21 июля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал отношения Исламской Республики с Россией стратегическими, отметив, что он намерен обсудить продление 20-летнего соглашения во время своего визита в Москву. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В интервью агентству IRNA по прибытии в Москву Зариф заявил, что продление 20-летнего соглашения с Россией стоит на повестке дня Исламской Республики Иран. Он отметил: «Я посетил Москву сегодня по итогам переговоров президента Ирана Хасана Рухани с его российским коллегой Владимиром Путиным».

«Хочу отметить, что отношения Ирана и России носят стратегический характер. Кроме того, в сложившейся ситуации, когда происходят различные события на международном уровне, существует необходимость в регулярных контактах между двумя странами», — сообщил он.

Далее министр иностранных дел Ирана заявил, что в ходе своего визита он обсудит двусторонние отношения и Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).