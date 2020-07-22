Тегеран, , 09:13 — REGNUM 21 июля пресс-секретарь иранского правительства Али Рабиеи заявил, что Иран проводит политику развития сотрудничества с соседними странами в качестве первостепенной задачи внешнеполитического курса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Тегеран стремится к углублению отношений с Багдадом», — заявил Рабиеи на своем брифинге, говоря о намеченном визите премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадими в Иран. Пресс-секретарь выразил надежду, что переговоры Аль-Кадими с высшими должностными лицами Ирана будут конструктивными и эффективными.

Он также выразил надежду, что данный визит позволит сформировать рамки для дальнейшего сотрудничества.

Ожидается, что премьер-министр Ирака встретится с высшими должностными лицами Ирана, включая верховного лидера Исламской революции аятоллу Сейеда Али Хаменеи. Ранее глава ирано-иракской совместной торговой палаты сообщил IRNA, что визит аль-Кадими будет в основном посвящен экономическим вопросам.