Тегеран, , 09:13 — REGNUM 21 июля премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими во главе высокопоставленной делегации прибыл в Тегеран для переговоров с высокопоставленными иранскими официальными лицами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По прибытии в аэропорт Мехрабад Аль-Кадими был встречен министром энергетики Ирана Резой Ардаканяном. Официальная церемония состоится позднее в присутствии президента Ирана Хасана Рухани, с которым Аль-Кадими проведет личную встречу. Далее двусторонние переговоры пройдут в присутствии первого вице-президента Ирана Эсхака Джахангири.

В ходе своего двухдневного визита премьер-министр Ирака планирует провести переговоры с верховным лидером Исламской революции аятоллой Сейедом Али Хаменеи, спикером иранского парламента Мохаммедом Бакером Калибафом и секретарем Высшего Совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

Аль-Кадими сопровождают иракские министры иностранных дел, энергетики, нефти, финансов, обороны, здравоохранения и советник по национальной безопасности Ирака.