Тегеран, , 09:12 — REGNUM 21 июля посол Великобритании в Иране Роб Макэйр в своем посте в Instagram заявил, что Британский визовый центр в Тегеране будет вновь открыт в следующее воскресенье (26 июля). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он сказал, что нет необходимости в каком-либо посреднике для получения визы, и вся информация будет предоставлена онлайн. «Я знаю, что, несмотря на проблемы с COVID-19, многие иранцы, как правило, посещают Великобританию», — сказал Макэйр, отметив: «Многие люди звонили мне или оставляли сообщения касательно сроков повторного открытия визового центра».

По словам британского посла, процедура выдачи виз в Великобританию является понятной и справедливой. «Вы просто должны представить необходимые документы, при этом нет необходимости в посреднике», — отметил он.

Ожидается, что с 26 июля британский визовый центр и отдел по вопросам иммиграции начнут поэтапное возобновление услуг.